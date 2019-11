Dal Governo 4 milioni per le case popolari

Genova - Nella Legge di Stabilità 2020 della Regione Liguria ci sarà uno stanziamento straordinario di 4 milioni di euro alle aziende di edilizia territoriale liguri "per favorire la ristrutturazione delle case popolari in disuso e riaffittarle nel più breve tempo possibile". Lo annuncia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani a Genova durante un sopralluogo alla Diga di Begato, dove già 100 su 386 famiglie sono state trasferite per consentire la demolizione del fatiscente quartiere di edilizia residenziale pubblica nel 2020 e la sua riqualificazione. "Vogliamo aumentare di molto il ricircolo delle case sfitte in modo tale che la demolizione della Diga di Begato non peserà sul bilancio di chi è in coda per una casa popolare. Anzi, avvieremo un volano virtuoso per consegnare molte più case popolari nel corso del 2020" ha detto Toti spiegando le ragioni dello stanziamento straordinario.