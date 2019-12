Decreto Genova, Bertorello: `Necessario l´intervento del Governo per la conversione dei contratti`

Genova - "Il Comune non può in nessun modo stabilizzare e trasformare i contratti del personale assunto con il Decreto Genova. La mozione della Lista Crivello, seppure condivisibile nella sostanza, non è corretta nella forma giuridica. Per questo ho presentato un emendamento che ne ha revisionato integralmente l'impegnativa. Come è noto, solo il legislatore nazionale può legiferare e stabilire, in deroga al testo unico del Pubblico Impiego, di convertire a tempo indeterminato, pubblici dipendenti assunti con concorso a tempo determinato": così Federico Bertorello - consigliere della Lega con delega agli "Affari Legali" del Comune



"Il Governo deve emanare un decreto legge che stabilizzi questi lavoratori e stanziare le relative coperture economiche. Questo governo, che promette soldi per la città, nella sostanza non ha ancora stanziato neanche un centesimo per le auspicate assunzioni stabili in Comune e in Amiu, come previsto nel dl Genova, varato dalla Lega al governo".