Decreto Genova, Bucci: «Mancano alcune delle richieste che avevamo fatto»

Toti: «Vedo ricorsi all'orizzonte»

Genova - La bozza del "decreto Genova" è stata resa pubblica ieri, portando con sé molte opinioni contrastanti. Il governatore Toti ne ha parlato con preoccupazione dopo il consiglio regionale e ribadendo l'urgenza per la città e la regione di agire nel minor tempo possibile. «Ci sarà bisogno di un procedimento di gara per la ricostruzione del ponte Morandi ancorché semplificata perché il decreto non deroga alle norme europee sulla concorrenza, quindi auguriamoci che il decreto non venga impegnato dalla molte possibilità di ricorso che vedo all'orizzonte».



Il sindaco di Genova, Bucci, è deluso per la mancanza di alcune delle richieste che l'amministrazione aveva fatto prima della stesura del decreto. «Aspetto di vedere il decreto firmato, ma dalle bozze circolate vedo che mancano alcune delle richieste che abbiamo fatto [...] Genova non può stare senza le cose che abbiamo chiesto».