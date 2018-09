Decreto Genova, Bucci: «Se non ci sarà tutto quello che abbiamo chiesto, torneremo alla carica»

Il sindaco di Genova ha proposto nuovamente l'argomento a margine del convegno della Cgil "La vita, il lavoro, il futuro dopo il Morandi"

Genova - «Mi auguro di vedere al più presto il decreto Genova e che dentro ci sia tutto quello che abbiamo chiesto al Governo. Abbiamo avuti riscontri positivi, se non ci sarà tutto quello che abbiamo chiesto torneremo alla carica».



Queste le parole spese dal sindaco di Genova Marco Bucci a margine del convegno "La vita, il lavoro, il futuro dopo il Morandi" promosso dalla Cgil. In questo contesto, il primo cittadino del capoluogo ligure ha ribadito ancora una volta la necessità di vedere compiuto il prima possibile il tanto atteso decreto Genova: in caso contrario, le istituzioni locali torneranno a incalzare il governo di Roma. «Il progetto di Piano è pronto, già ingegnerizzato» continua Bucci, «e ci sono ditte pronte, come la Fagioli, tra le migliori al mondo. Se ci danno l'ok possiamo partire in 7-10 giorni. Se a ottobre non vedremo delle gru lavorare sul Morandi allora c'è un problema grave».



Il convegno si è svolto nell'area del ponte crollato: all'evento era presente anche il segretario nazionale della Cgil Susanna Camusso.