Decreto Genova, dalle parole ai fatti: con 167 `sì` al Senato il testo è legge

Genova - Tre mesi esatti dopo il crollo di Ponte Morandi arrivano buone notizie: finalmente il Decreto Genova è stato approvato.



Il Decreto - Il testo è stato approvato dal Senato con 167 voti favorevoli, 49 contrari e 53 astensioni dopo essere passato alla Camera il 1 novembre scorso a seguito di una seduta notturna. Tra i contrari spicca anche l'ex premier Matteo Renzi, che in sede di dichiarazione di voto ha espresso così la propria opinione: «Votiamo "no" a questo Decreto per scelta delle opposizioni. Di fronte alle tragedia o si chiede alle opposizioni un patto, o si fa in modo che l'opposizione sia l'alibi per coprire le proprie incapacità».



Bagarre - L'Aula del Senato ha sospeso per qualche minuto la seduta dopo l'approvazione in un clima di bagarre. Senatori Pd avevano mostrato il fascicolo del provvedimento, con il presidente Casellati che ha chiesto di metterli giù. "Sono costretta a riprendere alcuni atteggiamenti che non possono essere riprodotti in Aula. Chiedo un atteggiamento corretto per il rispetto delle istituzioni, qui deve essere permesso a tutti di dire quello che vogliono. Quei 43 morti pesano sulla coscienza di tutti: francamente avrei desiderato un Aula diversa».



Soddisfazione - «In questa Aula c'è qualche responsabile che ha permesso ad Autostrade di ingrassare i propri bilanci: non replico a chi mi ha attaccato personalmente», lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli in Senato per l'approvazione del decreto legge su Genova