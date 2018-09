Decreto Genova, Furlan: «Urgente la nomina di un commissario straordinario»

La segretaria della Cisl: «Ancora aperto il tema della cassa integrazione per i lavoratori delle aziende in crisi dopo il crollo»

Genova - La segretaria della Cisl Furlan ha parlato di alcuni temi "caldi". A partire dal "decreto Genova" che la segretaria definisce: «un passo avanti, dopo tanto tempo di attesa». E aggiunge:«Assolutamente urgente la nomina di un commissario straordinario, Genova non può continuare a stare ferma. Dobbiamo ripartire dalla ricostruzione valorizzando la nostra città [...] Le risorse dovranno essere implementate, c'è il tema ancora aperto della cassa in deroga per i lavoratori delle aziende in crisi dopo il crollo del ponte».



Sul Terzo Valico: «Assolutamente necessario. Il governo dovrà trovare le risorse celermente per continuare questo lavoro».



Sulla manovra finanziaria del governo italiano: «Aspetto di leggerla. Mi auguro sia una manovra che guarda al futuro: all'innovazione, alla ricerca. Ci interessa quanto la manovra dirà sul tema della crescita».