Decreto Genova, Pandolfo: «Questo documento umilia la città»

Il Pd domenica in piazza a Roma

Genova - «Andremo a Roma e diremo no al "Decreto del nulla". Un documento che umilia la nostra città, già profondamente colpita dal crollo del ponte Morandi. Ma Genova, anche se ferita, non è disposta a morire. La città non ci sta a farsi prendere in giro e lotterà fino all'ultimo per avere giustizia ed ottenere i provvedimenti e i finanziamenti indispensabili per tornare a vivere e crescere. Il Pd sarà accanto agli abitanti, alle imprese, alle forze politiche, economiche e sociali che vorranno combattere questa battaglia. Lo dirà forte e chiaro domenica 30 settembre, quando una vasta rappresentanza del partito ligure e genovese sarà alle 14 in piazza del Popolo per la manifestazione organizzata dal Pd nazionale»: così Alberto Pandolfo, segretario Pd Genova.



«L'adesione all'iniziativa era già in programma perché, insieme a tutto il Partito democratico, volevamo scendere in piazza per un Paese più giusto, forte, solidale. Per costruire un'alternativa politica dignitosa e seria a questo Governo. Oggi, all'indomani della lettura delle misure contenute nel "Decreto Genova", la nostra protesta assume anche un nuovo e più forte significato. A 44 giorni dal disastro del 14 agosto scorso, il Governo, dopo averlo promesso, annunciato, sventolato in piazza, corretto e ricorretto, ha prodotto un documento assolutamente inadeguato per far fronte all'emergenza che tutta la città sta vivendo - aggiunge - In questo modo il Governo cancella il futuro della nostra città. Ma questo non siamo disposti ad accettarlo. Il Partito Democratico da subito ha manifestato vicinanza concreta a chi è stato colpito dal crollo del Ponte Morandi e ha messo a disposizione della città risorse e volontari. In queste settimane abbiamo evidenziato a livello nazionale la situazione della nostra Genova e le criticità e i sacrifici che le famiglie, i commercianti e le imprese genovesi stanno affrontando. Abbiamo fatto sentire la nostra voce in tutte le sedi istituzionali, avanzato proposte in uno spirito di piena collaborazione con le istituzioni sul territorio e di battaglia politica dai banchi dell'opposizione in Parlamento».



«Fino dal primo momento, il segretario nazionale Maurizio Martina è stato con noi ed è arrivato diverse volte in città per testimoniare questo impegno. Continueremo a essere al fianco di chi protesta per sottolineare una gestione superficiale e dannosa dell'emergenza da parte del Governo nazionale. Lo faremo a partire da questa domenica, a Roma», conclude.