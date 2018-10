Decreto Genova, per Bersani va riscritto: «Collaboriamo senza bandierine politiche»

Queste le parole spese ieri da Pierluigi Bersani dopo l'incontro a Genova con il comitato degli sfollati di Via Fillak, le parti sociali e le istituzioni

Genova - Nel pomeriggio di ieri - oltre al segretario del Pd Maurizio Martina, in città per la segreteria nazionale del partito - a Genova sono arrivati anche Pierluigi Bersani e una delegazione di LeU, i quali hanno incontrato il comitato degli sfollati di Via Fillak, le parti sociali e le istituzioni.



«Questo decreto va riscritto da capo». Parole forti quelle di Bersani, convinto che ora l'unica cosa importante sia ricordare che siamo di fronte a «un disastro nazionale», che non ha colpito solo Genova ma tutto il paese. In questo contesto, a suo parere, «è giusto fare commissario il sindaco, lo avrei fatto mezz'ora dopo. Basta sapere che non saranno rose e fiori: una cosa e fare il sindaco, l’altra è il commissario. Credo che tutti debbano dare una mano per governare questa questa situazione: evitiamo tanti rimandi burocratici che portano solo via del tempo. Che tutto questo crei un problema grande è chiaro, ma non so cosa il governo voglia fare su questo che è un punto molto delicato ».

A suo parere in una situazione delicata come quella attuale si dovrebbe dire al concessionario «adesso paghi e ti metti a servizio, e poi semmai prendete i provvedimenti». E se il governo dirà che non ci sono soldi, Bersani ha già la risposta pronta: «Con questo DEF ho visto che i soldi riescono a inventarseli: ne hanno stampato mica pochi. Ci hanno messo una fantasia creativa micidiale, ne prendano un pezzettino e lo mettano su Genova».