Decreto Genova, un presidio in via Fillak e al Campasso per protesta

Lista Crivello: «Protesta civile e silenziosa ma forte e determinata»

Genova - Lettera aperta della Lista Crivello che chiede con urgenza un atto del governo per aiutare una città in difficoltà a sollevarsi. La solidarietà dei genovesi e la buona volontà non possono bastare per tornare alla normalità senza un intervento del governo italiano. Per questo la decisione di organizzare un presidio in Via Fillak a Certosa e a Campasso (luoghi vicini al Ponte Morandi).



«Dimostriamo tutti insieme che non possiamo attendere oltre, i tempi sono vitali per una

città che ha visto la qualità della propria vita precipitare, molte attività economiche e

commerciali rischiano di morire. Ecco perché potrebbero essere le istituzioni tutte unite, a farsi carico di organizzare una protesta civile e silenziosa ma forte e determinata».