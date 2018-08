Degrado in città: «116 mila euro per il ripristino dei marciapiedi»

Così l'assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Fanghella

Genova - La consigliera comunale Marta Brusoni della lista civica Vince Genova ha interrogato, nella giornata di ieri, la giunta Bucci sui lavori di ripristino dei marciapiedi di Circonvallazione a Monte, dissestati e invasi da erbe infestanti.



A darne risposta l’assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Fanghella: «Lo sfalcio delle erbe infestanti è in capo ad Amiu e non ad Aster. Dal 1° settembre, invece, lo sfalcio sarà in capo ad Aster e la rimozione a cura di Aster. Per quanto riguarda il ripristino dei marciapiedi abbiamo stanziato 116 mila euro. I lavori per la posa della fibra ottica hanno procrastinato, chiaramente, il rifacimento del manto stradale non solo a Circonvallazione a Monte, ma in tutta la città».