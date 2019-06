Demolizione, scatta il meno due. Bucci: «I lavori sono iniziati il 14 agosto, Genova non è mai stata in ginocchio»

Genova - «I lavori sono iniziati il 14 agosto del 2018, non iniziano oggi. Quel giorno, due ore dopo la tragedia, abbiamo iniziato a lavorare con la città e - durante la prima conferenza stampa - lo abbiamo detto: "Genova non è in ginocchio", e non lo è mai stata». Queste le parole decise del Sindaco-Commissario Marco Bucci a margine della conferenza svoltasi oggi per presentare il piano della Protezione Civile: «Questa non è una ripartenza per la città, è un'accelerata sul percorso di crescita che già da tempo si è avviato».



Le dichiarazioni - «Io tutte le volte che passo da quel ponte non vedo l'ora di buttarlo giù, capisco benissimo i cittadini. Ieri abbiamo "posato la prima pietra" della nuova pila 9: questo è un segno che lavoriamo in parallelo, avendo da una parte la demolizione e dall'altra la ricostruzione» continua Bucci, sottolineando come sia «questo il segreto del successo: quando si può, riuscire a mitigare i problemi che sorgono, perché ne sorgono sempre». Venerdì secondo il Sindaco-Commissario sarà «un giorno come tutti gli altri», e lui afferma che potrà dirsi soddisfatto solo quando tutti coloro che verranno evacuati potranno tornare in casa.

«Io come Sindaco devo pensare al bene della città, e lo stiamo facendo. Come Commissario devo pensare a ricostruire il Ponte anche in base a quello che è il meglio per la città e per i cittadini: in questo contesto, è chiaro che la salute viene sopra ogni cosa, anche se fa lievitare tempi e costi, perché con la salute non si scherza. E poi chiaramente la mia priorità è ricostruire il ponte, un'infrastruttura fondamentale per Genova, per la Liguria e per l'Italia». Nel tardo pomeriggio di ieri è arrivato a Genova anche il primo impalcato del nuovo ponte: «Io sono andato a vederlo con la motovedetta» afferma Bucci «e vi assicuro che è un bello spettacolo».



Le stime per venerdì - «Prevediamo di dire ai cittadini che potranno rientrare in casa entro le 22» conclude: «Le valutazioni arriveranno intorno alle 21.30, noi ci prenderemo circa mezz'ora di tempo per decidere. Ovviamente è stato previsto anche un piano B: nel caso in cui, infatti, le cose non andassero come abbiamo stimato, sono già state preparate circa 1400 brandine per far passare la notte in sicurezza a chi potrebbe eventualmente non rientrare in casa. Sono 1400 e non 3500 perché - stando ai questionari - molti hanno affermato che, nel caso in cui si verificasse l'imprevedibile, preferirebbero trovarsi per conto proprio una sistemazione provvisoria per passare la notte».