Depositi petrolchimici, Amorfini (Lega): «In atto uno studio specifico per valutare aree idonee»

Genova - «In merito all'articolo uscito oggi su un quotidiano locale, in riferimento allo spostamento dei depositi petrolchimici di Superba, Carmagnani e di un deposito di gas naturale liquefatto (GNL), nelle aree alla foce del Polcevera tra Sampierdarena e Cornigliano, ci tengo a fare un po' di chiarezza come cittadino corniglianese, ancora prima che da consigliere comunale. Durante la commissione odierna abbiamo udito la Dottoressa Giampietri di Autorità Portuale, che ha confermato che le ipotesi di ricollocazione finora discusse sono state modificate a seguito di ulteriori confronti. In questo momento è in atto uno studio specifico per valutare diverse ipotesi e individuare le aree idonee a tali impianti. Non è stata presa, quindi, nessuna decisione e, anzi, si aprirà un percorso partecipato coinvolgendo anche l'Università di Genova».