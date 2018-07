Diga Begato, Salvatore: «Toti e Scajola si sono accorti dell´emergenza periferie»

Genova - «Non era passata neanche un'ora dalla nostra conferenza stampa sulla Diga di Begato e sull'emergenza abitativa e manutentiva nell'edilizia popolare che una nota della Giunta Toti annunciava il piano di riqualificazione urbana del quartiere Diamante. Un tempismo quantomeno curioso dopo anni di silenzio sul tema»: lo ha spiegato Alice Salvatore, portavoce MoVimento 5 Stelle in Regione Liguria.



«Finalmente Toti e Scajola si sono accorti della situazione di degrado con cui si trovano a fare i conti i residenti dei quartieri collinari genovesi e delle condizioni di disagio di chi un alloggio neppure lo ha, sospesi da anni in liste d'attesa e burocrazie senza fine. Se c'è voluto il MoVimento 5 Stelle e il prezioso lavoro degli autori del documentario "Diga Vox" per risvegliare la dormiente Giunta Toti, ne siamo ben lieti. Ma l'improvvisa attenzione della Giunta non può e non deve essere una meteora mediatica, ma piuttosto il primo tassello di una rinnovata attenzione al problema e di una vera svolta nella gestione delle case popolari, a cominciare proprio dalla Diga di Begato e dal quartiere Diamante - ha spiegato - È il segnale che la nostra proposta di istituire un osservatorio permanente sulle periferie - insieme a tutte le forze politiche - sia la strada giusta per affrontare con costanza e regolarità la questione, affinché davvero nessuno rimanga indietro».



«La proiezione del documentario "Diga Vox" sarà un'occasione importante di incontro e dibattito sui temi sollevati dal documentario assieme ai principali protagonisti della politica, dei comitati e dei cittadini. Da qui, dal confronto di segnalazioni, idee e proposte, si può ripartire inaugurando una nuova stagione politica che ponga finalmente attenzione alla dignità delle persone e sappia occuparsi delle periferie collinari e dell'emergenza abitativa, promuovendo soluzioni efficaci e durature nel tempo ha concluso Salvatore.