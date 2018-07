Dimissioni Serafini, Bucci annuncia un nuovo assessore da fine agosto

Il primo cittadino ha parlato in consiglio comunale

Genova - Per il momento le deleghe alla cultura rimarranno nelle mani del sindaco, ma già a fine agosto verrà annunciato il nome del nuovo assessore. Ad annunciarlo è stato lo stesso Bucci durante il consiglio comunale, dove ha ricordato che lo scorso 20 luglio la Serafini «ha rassegnato le sue dimissioni con una lunga lettera molto bella indirizzata a me. Elisa, che ringraziamo, ha confermato la sua volontà di continuare la sua attività attraverso altre strade, cosa che noi rispettiamo».



Una separazione meno sofferta di quanto sembri, quindi, tanto che lo stesso Bucci ha concluso ringraziando Elisa Serafini per il suo lavoro e ricordando - allo stesso tempo - come il compito del Comune sia sempre «continuare a servire la città per renderla grande».