Dimissioni Serafini, Bucci e Toti in coro: «Nessuno è insostituibile»

Il governatore ligure: «Il sindaco vada per la sua strada», mentre il primo cittadino prosegue: «Il nostro progetto su Genova va avanti»

Genova - «E’ incomprensibile il gesto di Elisa Serafini. Chi fa l’amministratore deve essere altruista»: non usa mezzi termini il presidente della Liguria commentando le dimissioni dell’assessore alla Cultura del Comune di Genova. Il governatore ha parlato a margine dell’incontro con Marco Bucci avvenuto intorno all’ora di pranzo.



Percorso - «Non stavamo parlando di privatizzazioni o di cose che incidono sulle persone. E’ il più grave dei gesti abbandonare una Giunta dopo aver avuto la fiducia di una parte dei cittadini e dei responsabili politici - Bucci vada per la sua strada - ha proseguito Toti - Non riesco a comprendere le ragioni del suo gesto. Quando ci sono idee parzialmente difformi con la Lega, ci siamo sempre confrontati. La sua scelta lascia senza rappresentanza un pezzo della società che ci ha votato».



Reazione - Il sindaco di Genova Marco Bucci ha aggiunto: «Ringrazio Elisa Serafini per i risultati che ha portato nel campo della cultura e del marketing territoriale ma le sue dimissioni non spostano la nostra determinazione nel realizzare la visione di città che abbiamo presentato ai genovesi un anno fa. Cambierà un elemento della squadra, ma non l’obiettivo, il nostro progetto non è finito ieri sera. La nostra Giunta è composta da diverse forze politiche e civiche unite dallo stesso spirito di servizio e dalla voglia di cambiare Genova».