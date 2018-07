Dipendenti Fulgis, Fassio e Piciocchi: «Nessun taglio agli stipendi»

Genova - Gli assessori Francesca Fassio e Pietro Piciocchi intervengono in relazione ad articoli apparsi sulla stampa in merito alla disdetta del Contratto Integrativo vigente presso la Fondazione che raggruppa i due Istituti paritari Deledda e Duchessa e il DIS: “Sorprende leggere che la disdetta di un contratto integrativo, ormai datato, sottoscritto per l’anno scolastico 2016/2017 e rinnovato automaticamente per il 2017/2018, appaia come una novità”.



Fondazione - Nel mese di luglio è stata concordata con le RSU presenti nella Fondazione stessa, con lo scopo e l’intento di sottoscrivere un nuovo Contratto Integrativo nel prossimo mese di settembre, più schematico, più preciso e che vada a premiare il merito. Il Consiglio d’Indirizzo in più riprese, non ultimo durante la riunione di Commissione dell’ 11 giugno u.s., nell’aula del Consiglio Comunale, aveva già manifestato apertamente l’opportunità e l’importanza di dover intervenire in un accordo integrativo non più in linea con le politiche di revisione di patti ormai superati e di riduzione dei costi.



Salario - «Nessun taglio quindi agli stipendi ma una rivisitazione del salario accessorio – precisano gli assessori Francesca Fassio e Pietro Piciocchi - che in FULGIS rappresenta una tantum corrisposta nel mese di luglio di ogni anno, rimodulato con nuovi criteri. Pertanto appare alquanto falso e tendenzioso sostenere che in FULGIS nulla sarebbe cambiato nel merito, dopo gli incontri pubblici avuti recentemente».