Distaccamento VVF a Quarto, Giordano: «Risultato storico per la protezione del territorio»

Genova - «Una battaglia storica che parte da tempi lontani. Probabilmente il crollo del ponte ha agevolato questa vittoria, ma dietro c'è stato un grande lavoro. Nel Levante genovese c'era un buco dal punto di vista del soccorso tecnico urgente» queste le parole di Stefano Giordano, consigliere del M5S per il Comune di Genova, riguardo all'apertura del distaccamento dei Vigili del Fuoco a Quarto.



Aggiunge poi: «Ricordando che nella Provincia di Genova, a fronte di 860 mila abitanti ci sono 63 pompieri impegnati H24. Penso sia un risultato storico e implementa la protezione e salvaguardia del nostro territorio che per ora rimane estremamente debole».



Saranno trentotto i pompieri nel nuovo distaccamento, in attesa di ulteriori risorse vista la carenza di mezzi: «A metà dicembre arriveranno in provincia una cinquantina di vigili del fuoco, di cui trenta destinati alla città di Genova, quindi un primo passo è stato fatto. Il ministro Salvini aveva garantito che "avrebbe trasformato le pacche sulle spalle della politica in atti concreti" e in questa direzione si sta muovendo insieme al Movimento 5 Stelle».