Elisoccorso, M5S: «Una commissione per salvare questo servizio»

Genova - «Questo efficiente modello di convenzione regionale non solo va salvaguardato e potenziato sul nostro territorio ligure, ma va rilanciato anche su scala nazionale. Un modello di servizio di elisoccorso unico al mondo come equipaggio e professionalità, con costi decisamente economici per la comunità e con una risposta che negli anni ha dimostrato garantire salvaguardia e protezione alla cittadinanza ligure»: così il Movimento 5 Stelle.



«Con grande rammarico abbiamo appreso la nota del capo dipartimento dei Vigili del Fuoco che ha messo improvvisamente in discussione la convenzione con la regione Liguria. Per questo, come MoVimento 5 Stelle Liguria, stiamo depositando la richiesta di una convocazione di una Commissione straordinaria dove audire, alla presenza degli assessori regionali competenti, l'amministrazione dei Vigili del Fuoco, i sindaci dei quattro comuni capoluogo di provincia, i quattro prefetti provinciali e tutti i soggetti coinvolti nell'elisoccorso. Questa sarà la prima importante occasione per confrontarsi, unire le forze e affrontare in sinergia quello che rischia di diventare un grave problema che colpirà tutti i liguri».



«Da quando siamo in Regione ci siamo sempre battuti a favore di questa convenzione, proponendone addirittura il potenziamento, anche alle h24. Noi non abbandoniamo i cittadini.

Noi non abbandoniamo i vigili del fuoco», conclude il M5S.