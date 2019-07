Emergenza topi a Genova, Lodi: «Necessario l´intervento dell´amministrazione comunale»

Genova - «Chiedo all’Amministrazione un intervento urgente per affrontare l’emergenza topi segnalata in questi giorni dai cittadini in diverse zone di Genova. Si tratta di una situazione particolarmente allarmante, come segnalato dal Comitato Lungomare Canepa all’Amministrazione Comunale»: così Cristina Lodi, capogruppo Pd Comune di Genova.



«Probabilmente a causa dei profondi scavi effettuati in questi giorni, intere colonie di ratti si sono riversate in superficie e, come indicato da molti cittadini, hanno trovato rifugio nei cassonetti delle immondizie - aggiunge - L’apertura di questi ultimi provoca l’immediata fuoriuscita dei topi che saltano fuori non appena si alza la copertura. Una situazione intollerabile sotto il profilo igienico ambientale, che va affrontata al più presto, prima che possa causare problemi sanitari seri. Per capire come sia stato possibile il determinarsi di una situazione fuori controllo, si chiederà alla Giunta non solo come intende intervenire ma anche l’accesso agli atti in cui si definivano i criteri del piano di derattizzazione 2018/2019».