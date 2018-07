Esplode a livello nazionale il `caso Campanella`. La Boldrini: «Sarà querelato»

Genova - Un caso divenuto - ora dopo ora - nazionale, quello che ha coinvolto il capogruppo di Fratelli d'Italia Alberto Campanella. Un tourbillon di polemiche innescato dal video postato dallo stesso Campanella sul proprio profilo Facebook, con l’intento di criticare la scelta di bloccare il porto turistico di Santa Margherita Ligure per le riprese del prossimo film di Jennifer Aniston.



Ultimo in ordine di cronologico, l'intervento della Boldrini in persona che, sentendosi definire "boldracca", ha deciso di procedere con una querela. «Questo individuo in cerca di visibilità - scrive l'ex presidente della Camera - è un avvocato, capogruppo del partito di Giorgia Meloni al Comune di Genova, tale Alberto Campanella. Uno che storpia il nome di un’avversaria politica in modo volgare non ha argomenti ed evidentemente deve avere qualche problema con il genere femminile. In ogni caso per lui nessuna eccezione: sarà querelato. Molti haters, molte querele!».