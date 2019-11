Ex Ilva, Pd: `Il sindaco Bucci lascia l´aula prima del voto, atto di irresponsabilità`

Genova - "Il sindaco Marco Bucci si è reso responsabile di un grave atto di irresponsabilità e di mancanza di rispetto per il suo stesso ruolo istituzionale nonché del Consiglio Comunale e della Giunta, quindi dei cittadini che in questa sede vengono rappresentati, lasciando l’aula prima del voto dei documenti con cui tutto il Consiglio Comunale ha richiesto l’impegno della Giunta e del sindaco in difesa della continuità produttiva e della piena occupazione dei dipendenti Ex Ilva. Un comportamento senza precedenti, che ancora una volta mette in primo piano la totale mancanza di disponibilità del sindaco Bucci al normale dibattito democratico": così il Gruppo Pd Comune Genova.



"In aula si è tenuta una lunga e approfondita discussione a cui hanno partecipato i consiglieri di ogni schieramento, preceduta dalle dichiarazioni dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali. L’aula ha affrontato uno dei problemi centrali nella vita economica, ambientale e della salute pubblica della città di Genova e non solo. Ma Bucci non è arrivato fino in fondo e, dichiarando di avere altri impegni, non ha espresso alcuna posizione sull’argomento, scegliendo un comportamento che non è degno della sua stessa carica".