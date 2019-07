Ex Morandi, domani il punto a Roma: Bucci e Toti incontreranno Conte, Di Maio e Salvini

Genova - Avrà luogo domani a Roma l’incontro tra il Sindaco di Genova e Commissario per la ricostruzione Marco Bucci, il Governatore della Liguria e Commissario straordinario per l’emergenza Giovanni Toti e il Premier Giuseppe Conte e i Vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio per fare il punto sulla ormai terminata demolizione dell’ex Morandi e la ricostruzione del nuovo viadotto sul Polcevera.



L’incontro - «Domani verrà fatto il punto situazione» spiega l’Assessore al Bilancio del Comune di Genova Pietro Piciocchi, che ricorda di aver lasciato detto al Sindaco-Commissario numerosi punti che ad oggi risulta doveroso approfondire, prima fra tutte la questione relativa allo smaltimento detriti. «Le iniziative a supporto commercianti stanno andando avanti, ma questa mattina ho consegnato a Bucci tutte le richieste per Conte» continua Piciocchi: «La richiesta più forte è quella relativa all’istituzione di un’unità di crisi che supporti i parenti delle vittime sul lungo periodo, a cui si associa anche la costituzione di un un fondo di garanzia a loro favore, attraverso il quale il Governo possa anticipare i risarcimenti prima che la condanna dei colpevoli divenga effettiva: in questo modo i parenti potranno anche costituirsi parte civile.

«Domani facciamo il punto» continua Toti, convinto che questo sia «il modo migliore per fare un primo rendiconto di quello che è stato fatto a Genova in un anno e per chiarire cosa resta da mettere a punto. A Roma, poi, vedremo anche come migliorare Decreto, purtroppo fatto un po’ di fretta e ancora da risistemare: proprio in quest’ottica, è chiaro che l’emergenza andrà prolungata fino a ricostruzione ultimata, se non addirittura oltre». Le proroghe, comunque, sono già state chieste, ma in una situazione come questa «sarebbero andate in automatico anche senza l’incontro con Conte» conclude Toti: «Domani andiamo a discutere come usare in modo utile la nuova emergenza, quella che prorogheremo, in prima istanza per quel che concerne i risarcimenti a imprese e la zona franca urbana. Si tratta in ogni caso di cose che possiamo comunque permetterci, ma che chiaramente vanno normate».