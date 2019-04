Festa della Bandiera, il 23 aprile incombe e il Comune si tinge di bianco e rosso

Genova - Il prossimo 23 aprile a Genova verrà celebrata per la prima volta la Festa della Bandiera. Il celebre vessillo con la Croce di San Giorgio campeggia già da qualche giorno su tutto il centro cittadino, e da lunedì scorso i volontari dell'Associazione nazionale Alpini (sezione di Genova) distribuiscono gratuitamente ai cittadini - nei mercati e presso gli uffici IAT di via Garibaldi e del Porto Antico - le bandiere bianco-rosse di Genova.



Per l'occasione, quest'oggi in sede di Consiglio comunale il Sindaco Marco Bucci ha fatto distribuire a tutti i consiglieri e gli assessori genovesi il celeberrimo vessillo che da secoli è simbolo della città, trasformando per qualche ora Sala di Palazzo Tursi da Rossa a bianco-rossa.



«La festa della bandiera rappresenterà un grande momento di coesione» spiega il Sindaco di Genova Marco Bucci: «Partiremo con un grande corteo, che si dirigerà dal Porto al centro preceduto da cinque bande genovesi e dalla sestrese. Tornando su canteremo tutti in coro "Ma se ghe pensu", e chiaramente ci sarà focaccia in abbondanza. Sarà una bella occasione per unire ancora una volta la città dopo il crollo di Ponte Morandi».

Secondo il primo cittadino, in un momento come questo la prima edizione della Festa della Bandiera è «un segnale di orgoglio e di cittadinanza, e rappresenta pienamente la forza con cui tutti ci siamo tirati su le maniche negli ultimi mesi. Soprattutto perché siamo pronti a farlo ancora».