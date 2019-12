Finanziamento progetti regionali `memory training`

Genova - La Giunta regionale ha autorizzato con delibera la spesa complessiva di 70.000 euro a favore dei Comuni capofila di Distretto Sociosanitario e della ASL 3 Genovese al fine di sostenere la prosecuzione anche per l’anno 2019 dei progetti regionali “Attività Fisica Adattata” e “Memory Training”, visti gli esiti positivi e il consolidamento raggiunti lo scorso anno dai suddetti corsi, i quali hanno visto la nutrita partecipazione di migliaia di persone.

Al fine di prevenire processi invalidanti fisici e psicologici, la Regione promuove azioni tese al mantenimento del benessere della persona durante l’invecchiamento – sostenendo la diffusione di corretti stili di vita e l’educazione motoria e fisica – e politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e temporale, agevolando una vita di relazione attiva, allo scopo di prevenire i fenomeni di esclusione e isolamento sociale e limitare l’ospedalizzazione e l’inserimento in strutture assistenziali residenziali. Per tutte queste finalità, la Regione ritiene opportuno favorire la realizzazione di iniziative come i due corsi in oggetto collegati con la prevenzione primaria in grado di individuare l’anziano fragile e in condizioni di rischio, sviluppare servizi di monitoraggio per gli anziani fragili, non autosufficienti e in condizioni di rischio, fornire utili indicazioni per la progettazione di interventi finalizzati alla prevenzione della disabilità in anziani ad alto rischio funzionale.