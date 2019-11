Fincantieri, Lega: «Tagliati 500 milioni di euro, pronti a dare battaglia»

Genova - «Dopo il capolavoro sul caso Arcelor Mittal, che mette a rischio oltre 1000 posti di lavoro dello stabilimento ex Ilva di Cornigliano, assistiamo all'ennesimo effetto dell'incompetenza del governo Pd-5stelle che taglia dalla Finanziaria 500 milioni di euro per il ribaltamento a mare di Fincantieri, opera fondamentale per la cantieristica navale e l'indotto, non solo della nostra città bensì di tutta la Liguria»: così il Gruppo Consiliare Lega Comune di Genova



«Con la Lega al governo e con Edoardo Rixi viceministro, invece, erano stati stanziati 600 milioni di euro per il ribaltamento e la nuova Diga Foranea. Senza questo finanziamento, il porto e Fincantieri resteranno opere incomplete, che relegheranno la città a un ruolo marginale nell'economia della nazione. Come Lega siamo pronti a dare battaglia in tutti i livelli istituzionali affinché il porto e Fincantieri ottengano i finanziamenti attesi da anni e ritardati per l'incompetenza del governo».