Fondi Lega, la Cassazione prescrive la truffa per Bossi e Belsito. Confiscati i 49 milioni

Genova - Una volta terminata la camera di consiglio, ieri sera la corte di Cassazione ha annunciato - in relazione al processo sulla truffa ai danni dello Stato per i rimborsi elettorali - la prescrizione del reato di truffa per Umberto Bossi e Francesco Belsito, anche se per quest'ultimo - considerato ancora responsabile di appropriazione indebita - la pena verrà rideterminata in Appello.



La Corte, inoltre, ha altresì confermato la confisca dei 49 milioni alla Lega, preventivamente sequestrati a seguito della condanna decisa dai magistrati genovesi: decadute, invece, le confische personali.