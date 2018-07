Frana di via Portazza, il Comune ai residenti: «Tra 70 giorni i lavori»

Così l'assessore Fanghella: «Anticiperemo i soldi che verranno poi rimborsati dalla Regione»

Genova - L'assessore ai Lavori Pubblici Paolo Fanghella ha ricevuto quest'oggi a Palazzo Tursi una delegazione di residenti del civico 65 di via Portazza, a Quezzi. All'ordine del giorno l'intervento che il Comune effettuerà prossimamente nell'edificio soggetto a frana a fine novembre 2016. «Ai residenti ho detto che il Comune interverrà in danno, perché lo impone la normativa. Ma interverrà anticipando i soldi che verranno poi rimborsati dalla Regione» spiega l'assessore.







«Cercheremo di intervenire - prosegue Fanghella - nella maniera più rapida possibile. Adesso partiranno due ordinanze: una per il monitoraggio degli edifici, un'altra per l'esecuzione delle opere. Dopo tre giorni che avranno ricevuto questa ordinanza il Comune inizierà ad attivare la procedura in danno e, attivata la procedura in danno, verrà subito incaricato un progettista di redigere il progetto. Così avremo un quadro economico del reale costo dell'opera, che verrà immediatamente comunicato immediatamente ai cittadini e ai residenti. Dopodiché verranno fatte tutte le procedure amministrative per poi iniziare i lavori tra circa 70 giorni, tempo minimo missibile. Poi inizierà l'opera vera e propria che durerà 120-130 giorni. Intorno a fine prossima settimana avremo dati più certi, il Comune farà di tutto per andare incontro alle necessità dei cittadini e per vedere anche se ci saranno condizioni per aiutarli economicamente, magari attraverso una rateizzazione».