Fratelli d´Italia: «Appoggio al sindaco Bucci e al governatore Toti»

Genova - A seguito della analisi del Sindaco Marco Bucci sul cd decreto Genova fatta martedì scorso in Consiglio Comunale offriamo il nostro totale appoggio per contribuire a migliorare il testo del decreto che, come ormai è noto, non soddisfa le reali esigenze di Genova. Il supporto offerto non è il solo aiuto del gruppo consiliare di Comune e Regione, ma quello più sostanzioso e operativo dei 52 Deputati e Senatori eletti nei due rami del Parlamento come espresso nell'incontro tra il Sindaco Marco Bucci con l'on. Francesco Lollobrigida dell'altro ieri»: così in una nota il gruppo consiliare Fratelli d'Italia di Genova



«Durante l'incontro con il Sindaco Marco Bucci, al quale ha partecipato l'intero Gruppo Consiliare Genovese accompagnati dal Vicesindaco Stefano Balleari ed il Capogruppo in Regione Liguria Matteo Rosso, l'on. Lollobrigida, capogruppo alla Camera dei Deputati, ha offerto a nome di Fratelli d'Italia tutto l'aiuto possibile in sede di discussione del decreto. Fratelli d'Italia si è resa disponibile a ricevere le indicazioni di miglioramenti espressi dal Sindaco Bucci per rappresentarle in sede istituzionale, nelle commissioni interessate e durante le varie discussioni in aula».



«Oggi è a Roma il commissario cittadino Ubaldo Borchi proprio per portare ai gruppi Parlamentari di Fratelli d'Italia le richieste del Sindaco Bucci, del Presidente Toti e le migliorie presentate dal gruppo consiliare di Genova. Fratelli d'Italia è dalla parte di Genova e dei Genovesi, di chi ha dovuto rinunciare, suo malgrado, al ferragosto perché impegnato nel dare sollievo, al più grande disastro che la città ha affrontato dal dopoguerra ad oggi. Fratelli d'Italia si stringe, senza se e senza ma, a Genova e con chi dal 14 agosto si è dedicato alla città, ai suoi bisogni e alla sua ricostruzione».