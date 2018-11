Fratelli d´Italia, il gruppo consiliare fa il punto sull´attività amministrativa

Genova - Questa mattina, alla presenza del Coordinatore Regionale Massimiliano Iacobucci e del Commissario Cittadino Ubaldo Borchi, si è riunito il Gruppo Consiliare FdI del Comune di Genova.



«Gli esponenti di Fratelli d'Italia hanno a lungo dibattuto sull'azione politica intrapresa fino ad oggi dal gruppo all'interno del Consiglio comunale di Genova e sull'importante contributo che lo stesso ha dato nell'affrontare con impegno le difficoltà sopravvenute dopo il crollo del ponte Morandi. E' stato espresso pieno sostegno politico e personale a Marco Bucci per il ruolo ricoperto sia come Sindaco sia come Commissario Straordinario per la ricostruzione del ponte ed è stata riconfermata la piena adesione di FdI al programma amministrativo che ha visto il Centro Destra vincere nel 2017 a Genova».



«E' stato, comunque, sottolineato che FdI, partito giovane e attivo sul territorio, può esprimere le proprie idee e promuovere le proprie istanze salvaguardando sempre l'interesse e il bene collettivo; si è palesata senza ombra di dubbio la volontà del gruppo di essere unito nell'azione politica pur rispettando la libertà che ogni Consigliere ha nell'esprimere le proprie opinioni».



«Siamo un partito vivace con persone che la politica la fanno anche con il cuore , motivo per il quale ogni tanto facciamo scintille , ma quando è il momento sappiamo essere uniti e pensare a servire i nostri concittadini e la nostra terra con abnegazione e professionalità oltre che ad un grande spirito di solidarietà come abbiamo fatto durante la votazione del DL Genova dove abbiamo messo da parte il nostro ruolo di opposizione e per il bene della Liguria abbiamo votato la legge che permetterà a Genova di ripartire», commenta Iacobucci.



«Infine, è stato chiesto al Capogruppo in Consiglio Comunale Alberto Campanella di rappresentare al Sindaco Marco Bucci quanto emerso dalla riunione odierna condividendo il messaggio con il portavoce genovese Ubaldo Borchi. Nel pomeriggio il coordinatore regionale Iacobucci si è spostato in Regione Liguria dove, a margine del consiglio Regionale, ha potuto incontrare Matteo Rosso e Gianni Berrino impegnati nelle votazioni. Con l'assessore Berrino ed il capogruppo Rosso il coordinatore ha parlato delle problematiche riscontrate nelle riviere liguri dopo le recenti devastanti mareggiate e di come la Regione Liguria possa intervenire in favore delle zone colpite».