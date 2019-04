Fratelli d´Italia, Ubaldo Borchi si candida alle elezioni Europee

Genova - Ubaldo Borchi commissario cittadino per Genova correrà per Fratelli d’Italia alle elezioni europee del 26 maggio.



«Per troppo tempo – sottolinea Borchi – gli interessi della Liguria e dei liguri non sono stati adeguatamente rappresentati in Europa, la nostra terra ha bisogno di essere valorizzata tanto nel settore agroalimentare quanto nel turismo, le nostre imprese devono trovare nell'Europa il primo alleato, penso ai nostri porti che potrebbero essere, se sostenuti, la porta d'ingresso delle merci in Europa».



«L’occupazione non si crea per decreto o per legge, penso, ad esempio, al reddito di cittadinanza se avessimo utilizzato quei fondi per una seria defiscalizzazione del lavoro avremmo creato, per le aziende, le vere condizioni per aumentare l'occupazione ed investire nei giovani».



Un altro tema portato da Borchi è quello della infrastrutture: «Oggi le imprese liguri sono fortemente penalizzate dalla mancanza di un serio collegamento con l'Europa, la Liguria è da troppo tempo isolata, questo divario si può colmare, ma per farlo dobbiamo agire in maniera energica in sede Europea. I tragici fatti del 14 agosto scorso ci hanno messo davanti alla fragilità del nostro territorio in materia di collegamenti. Non possiamo permetterci il lusso di perdere altro tempo, in Europa deve esserci qualcuno che realmente si occupi di infrastrutture per la nostra Liguria»



«Con Ubaldo Borchi portiamo avanti, da sempre, tante battaglie nella sanità e nel sociale – dichiara il consigliere regionale e presidente della commissione sanità Matteo Rosso – non ultima quella condivisa con ANASTE per l'installazione delle telecamere nelle case di riposo a tutela sia dei nostri anziani, sia degli operatori sanitari».



«Sono convinto che non ci sia una scelta migliore di quella di Ubaldo – dice il vicesindaco e assessore alla mobilità di Genova Stefano Balleari – sapere che un domani Genova potrebbe contare sull'aiuto di Ubaldo in Europa anche per temi come la mobilità sarebbe molto importante».



«Abbiamo bisogno della passione di Ubaldo per valorizzare la nostra regione – dice Stefano Baggio, vicesindaco di Pieve Ligure e coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia– abito in un posto meraviglioso, il Golfo paradiso, che anche il New York Times ha dichiarato come meta d'eccezione per il 2019, abbiamo bisogno in Europa di chi ami e possa fare il bene della nostra regione. Solo così potremo crescere ancora».