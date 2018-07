Fulgis, Pd: «Le precisazioni di Fassio e Piciocchi ci lasciano preoccupati»

Genova - «Le precisazioni degli assessori comunali Francesca Fassio e Pietro Piciocchi riguardo alla disdetta, da parte di Fulgis, del Contratto Integrativo dei lavoratori degli Istituti Duchessa di Galliera, Grazia Deledda e DIS, ci lasciano ancor più preoccupati. I due assessori intervengono sulla questione, forse anche a nome del direttore di Fulgis, Paolo Gozzi, firmatario della lettera inviata ai sindacati nella quale si comunicava la decisione di non rinnovare il contratto. Al direttore Gozzi suggeriamo innanzitutto di considerare come fondamentale il confronto sindacale, fondamentale e garantito in un sistema democratico, prima di pensare di intervenire sullo stipendio dei lavoratori»: così i consiglieri del Gruppo Pd in Comune a Genova.



«A questo proposito Fassio e Piciocchi parlano di "rimodulazione". Questo non ci tranquillizza. Aspettiamo perciò che parta al più presto il tavolo con le organizzazioni sindacali e le RSU e che venga con urgenza convocata una Commissione consiliare sul tema. Soltanto i rappresentanti dei lavoratori potranno rassicurarci».