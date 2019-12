Galleria Mazzini, oltre 4 milioni per la riqualificazione della copertura e delle finestrate laterali

Genova - "La giunta comunale, facendo seguito a quanto iniziato dall'allora assessore Fanghella, ha stanziato circa 2 milioni di euro per la riqualificazione delle strutture della copertura a volta di galleria Mazzini. Questo consentirà di limitare le infiltrazioni d'acqua e il disagio degli operatori economici durante le manifestazioni che si tengono all'interno della struttura": così Lorella Fontana - capogruppo Lega in Comune.



"Oltre a questo finanziamento, come ha spiegato l'assessore Campora rispondendo alla mia interrogazione in consiglio comunale, inizierà anche il risanamento del frontone di largo Lanfranco e il restauro dei lampadari, oltre che la sostituzione dei canali di gronda per un ulteriore importo di 1 milione e 600 mila euro. I lavori in corso, invece, riguardano la ricostruzione delle finestrate laterali e la chiusura della galleria lato piazza Labò. Si tratta di un'importante opera di restauro per l'unica galleria turistica della nostra città, un bene storico e architettonico di grande pregio, che servirà a risolvere le problematiche di diversa natura, come vetri rotti, lamiere arrugginite e giunti aperti".