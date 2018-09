Non hanno firmato un Odg che impegnava il sindaco sui tempi del Decreto Genova

Genova - «Oggi abbiamo chiesto in Consiglio Comunale di impegnare il sindaco sulle motivazioni che spingono al ritardo del Decreto Genova» afferma Sergio Antonino Gambino, consigliere comunale di Fratelli d’Italia.



«Occorre una tempistica certa per capire quando il Governo vuole fare qualcosa di concreto per Genova e i genovesi». Ordine del giorno fuori sacco che però non è stato firmato da tutti i capigruppo. «Il Movimento Cinque Stelle ha deciso di non firmarlo. Evidentemente hanno paura di mettere in luce le pecche di questo Governo».







Fino ad oggi, come sottolineato dall’azzurro, c’era stata un’unità d’intenti che faceva ben sperare. «Purtroppo questa speranza si è infranta contro un “no” politico dei grillini. Ad oggi – conclude Gambino – non abbiamo tempi certi sulla demolizione e sulla ricostruzione di un ponte che sta bloccando la città».