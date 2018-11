Genova Smart Week: il sindaco Bucci apre la giornata dedicata alla resilienza

Genova - Resilienza nella sua accezione più positiva e propositiva. È questo il significato che il sindaco, e commissario per la ricostruzione, Marco Bucci ha tenuto a sottolineare nel discorso di apertura della seconda giornata di Genova Smart Week: «All’estero il termine “resilienza” non vuol dire solamente “resistere ai disastri” ma anche essere sempre più forti e robusti – ha dichiarato -. Vorrei che anche qui avesse la stessa valenza esaltando la capacità di fronteggiare tutte le difficoltà e le sfide reagendo in maniera costruttiva e positiva affinchè da un problema si possa costruire un’opportunità. Parlare di Smart City significa trovare e sfruttare le possibilità offerte dalla tecnologia, mezzo e non fine, rinforzando la nostra capacità reattiva per arrivare a soluzioni migliori di quelle da cui eravamo partiti».



Altrettanto positivo è l’assessore allo Sviluppo economico Giancarlo Vinacci: «La Smart Week è una delle manifestazioni più importanti della città e questa edizione sta superando gli ottimi risultati di quella dell’anno scorso che aveva coinvolto 1600 operatori del settore e 200 relatori nazionali e internazionali. Stiamo già lavorando con Barcellona per rendere questo evento una vera e propria fiera per arricchire Genova con aziende provenienti da ogni parte d’Europa».



Genova Smart Week proseguirà domani con appuntamenti all’Auditorium Liguria Digitale del Parco Tecnologico degli Erzelli, dove si svolgerà lo Human Technology Forum, e nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi dove si discuterà del ruolo delle città come motore di sviluppo dell’economia circolare e, nel pomeriggio, di idee, tecnologie e start up per la smart city. Venerdì mattina, nella sede del Comune di Genova, si parlerà di e-mobility e smart mobility illustrando gli scenari di sviluppo in Italia e le prospettive per la nostra regione. Dal pomeriggio, e per tutta la giornata conclusiva di sabato, invece, luogo centrale della manifestazione sarà piazza Matteotti dove temi principali sarà l’e-mobility con test drive e una caccia al tesoro sulla mobilità elettrica.