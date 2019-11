Genova sotto allerta rossa, niente convention di `Cambiamo`

Genova - Annullata per allerta rossa la prima convention di Cambiamo, il movimento politico del presidente della Liguria Giovanni Toti: l'evento si sarebbe dovuto tenere domani e domenica alla Fiera di Genova.



"Davanti a previsioni così avverse, con allerta rossa in un territorio, reso anche più fragile dalle molte piogge dell'ultimo periodo, non si può rischiare di mettere a repentaglio - dice Toti - l'incolumità delle tante persone che avrebbero dovuto partecipare e che ringrazio per l'impegno e la comprensione dimostrata. In queste ore saremo impegnati totalmente nel monitoraggio costante di eventuali criticità, la mia priorità non può che essere quella di tutelare i cittadini liguri e tutte le persone che avrebbero dovuto raggiungere la Fiera di Genova. L'attenzione è alta e non possiamo permetterci di correre inutili rischi".