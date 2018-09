Ghini: «Per Genova e la Liguria rivendichiamo un futuro certo»

Genova - «Decreto Genova l’ennesima beffa? Ciò che sta accadendo in queste ore, in attesa del famoso decreto, è una presa in giro per i Genovesi. I cittadini, con il crollo di ponte Morandi, sono stati colpiti al cuore e vedono giorno dopo giorno crollare anche economia, lavoro e abitudini quotidiane, una popolazione che adesso deve fare i conti anche con gli sbeffeggiamenti del governo e le lungaggini che rimandano – di volta in volta - la stesura del decreto della ricostruzione di Genova. Tutto ciò è inaccettabile e irrispettoso per chi sta pagando le conseguenze di questa immane tragedia»: così Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria.



«È un mese che gli esponenti del governo di passaggio a Genova annunciano la pubblicazione del decreto, ma ad oggi abbiamo solo poche anticipazioni stampa che, peraltro, lasciano presagire mancanze di strumenti importanti e necessari per i Genovesi e i Liguri - spiega Ghini, - Per la Uil la pazienza è finita e auspichiamo che queste ore surreali e concitate si utilizzino per inserire all’interno della bozza del decreto ciò che manca per dare, in primo luogo, un aiuto vero a chi ha perso tutto, a partire dagli sfollati, ma anche a chi per quella tragedia sta rischiando di perdere il posto di lavoro rimanendo senza nulla in mano. Se questo non sarà possibile, siamo convinti che la città tutta debba far sentire la propria rabbia, debba scendere in strada a urlare a gran voce - tutti insieme - a questo governo che le promesse vanno mantenute. Come Uil ci attiveremo preso le altre OO.SS. e cercheremo il coinvolgimento di tutte le forze sociali Liguri e Genovesi per organizzare una grande iniziativa di piazza che abbia l’obiettivo di rivendicare un futuro per Genova e la Liguria», conclude Ghini.