Giordano replica al consigliere delegato Gambino: «Mi preoccupa la sua incompetenza in materia»

Genova - «Quando un Consigliere delegato alla Protezione Civile ( carica unica al mondo...solo a Genova) comunica in modo scorretto con parole che hanno un peso nell'argomentazione amianto, fondamentale per la tutela di ambiente e salute, merita una replica per rispetto alla cittadinanza genovese. Sono ventidue anni che svolgo la professione di Vigile del Fuoco e difficilmente mi sono trovato interlocutori politici di Protezione Civile che ignorano la realtà e strumentalizzano azioni per fini lontani dalla democrazia e dalla nostra Costituzione.

La sua ignoranza sull'argomento mi preoccupa molto per l'incolumità pubblica dei genovesi»: così Stefano Giordano replica con un post su Facebook alle parole del consigliere delegato Sergio Gambino rilasciate a Primocanale in merito alla protesta a Palazzo Tursi.



«Invito il Consigliere Gambino a fare un accesso agli atti in Procura, per poter visionare gli esposti che i Cittadini e i Lavoratori sono stati costretti a produrre per la propria tutela della Salute, sollecitati dalle non risposte da parte del Sindaco e stimolati anche dalla sua inadeguatezza e impreparazione sull'argomento che lo vede coinvolto quotidianamente», ha concluso Giordano.