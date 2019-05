Giorgetti su Siri: «Ha parlato con Conte, al momento resta»

Il sottosegretario alla presidenza era presente a Genova

Genova - «Il premier Conte e Siri si sono incontrati ma non so cosa si siano detti, al momento resta al suo posto anche se credo non abbia più nessuna delega»: lo ha affermato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti questa mattina a Genova.



Situazione - «Non ho parlato con Siri ma mi sembra tranquillo o almeno cosi dichiara e non capisce perché deve dimettersi se non ha fatto nulla. E’ chiaro che se si fa politica – ha concluso Giorgetti – si è sotto attacco non soltanto da parte degli avversari politici e questo bisogna metterlo in conto».