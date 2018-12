Giornata di Genova, Ariotti: «Rimarchiamo la storia della nostra città»

Genova - Approvata dalla maggioranza del consiglio comunale, la mozione della Lega per indire una giornata di Genova e celebrare la rivolta di Portoria.



«Finalmente portiamo a casa una mozione che rimarca maggiormente la storia della nostra città e soprattutto l'evento storico, anche a livello nazionale, della rivolta di Portoria del 5 dicembre 1746 contro l'invasore austriaco, iniziata dal giovane ragazzo Giovan Battista Perasso, soprannominato "Il Balilla" - ha dichiarato in consiglio comunale Fabio Ariotti, consigliere della Lega e primo firmatario della mozione. Oltre al documento presentato oggi in Consiglio Comunale, voglio ricordare anche la mozione votata e approvata nel Municipio Centro Est del collega Marco Ghisolfo che rimarca la nostra storia e sancisce la giornata di Genova. Per questo come giovani della Lega terremo un presidio davanti alla statua del Balilla nel quartiere di Portoria, a cui seguirà una cena privata in centro città, con tutto il gruppo dei nostri ragazzi ed esponenti del partito. Un evento che proporremo per il terzo anno consecutivo».