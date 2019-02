Giorno del Ricordo per le vittime delle Foibe, il Comune approva la commemorazione

Genova - Domenica 10 febbraio ricorre il Giorno del Ricordo per le vittime delle Foibe. Quest'oggi la seduta del consiglio comunale si è concentrata in parte anche su questo, e la questione che ne è sorta - seppur con opinioni differenti da parte dei consiglieri - ha ancora di più sottolineato la necessità anche a Genova di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe e dell'esodo giuliano. Nonostante la discussione sia stata accesa, le motivazioni erano comuni a tutte le forze politiche: proprio per questa ragione, la mozione relativa al Giorno del Ricordo è stata approvala. La commemorazione ci sarà anche a Genova, e tutta la città si stringerà attorno al ricordo delle vittime della furia jugoslava.



La mozione - Un argomento spesso poco conosciuto, ma non per questo meno importante. Un dolore purtroppo sempre più vivo nella memoria di chi resta. La richiesta era semplice: anche a Genova è necessario far sentire la vicinanza alle vittime nel ricordo delle atrocità che hanno vissuto. La Giorno del Ricordo ricorrerà domenica 10 febbraio, e per l'occasione sarà dunque organizzata una commemorazione anche a Genova.



Il commento del consigliere - «Ho portato un'interrogazione proprio sul tema del Giorno del Ricordo per le vittime delle Foibe, Una parte di storia questa, tenuta nascosta per troppi anni, non solo occultata, ma persino negata o giustificata da parte di alcuni esponenti politici e alcune associazioni che ancora oggi negano l'evidenza. Probabilmente per loro esistevano stermini di serie A e stermini di serie Z». Queste le parole del consigliere comunale della Lega Fabio Ariotti, mostratosi particolarmente interessato all'argomento. «Tutto questo» continua Ariotti, «è stato negli anni un comportamento inaccettabile e di una gravità assoluta. È importante che anche il Comune si impegni a organizzare e partecipare a iniziative per il Giorno del Ricordo».