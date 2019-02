Genova - «Un italiano su tre convive con un animale domestico e lo considera parte integrante della famiglia. Per questo motivo Forza Italia ha presentato un disegno di legge che preveda il loro inserimento nella famiglia anagrafica. La proposta firmata dall’onorevole Michela Brambilla tiene conto di alcuni recenti pronunciamenti della magistratura per adeguare le norme a questa mutata sensibilità sociale mettendo in pratica ciò che il presidente Silvio Berlusconi esprime da tempo con una attenzione che nessun altro in Italia ha dimostrato»: così in una nota il deputato azzurro Roberto Cassinelli.



«Della famiglia anagrafica potranno fare parte gli animali registrati alle anagrafi territoriali degli animali di affezione. Più di 2 milioni di “over 65” italiani hanno un animale da compagnia, per il quale vorrebbero più tutele. In Commissione giustizia è iniziato l'esame della proposta di Forza Italia che rappresenta una vera rivoluzione culturale per il nostro Paese nel rapporto con i migliori amici dell’uomo».