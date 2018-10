Grande Guerra, mostra storica a Campomorone

Genova - Angelo Vaccarezza (FI), presidente della I Commissione (Affari generali Istituzionali e Bilancio), ha partecipato sabato, a Campomorone, all’inaugurazione a Palazzo Balbi della mostra storica “4 novembre 1918. Bollettino della Vittoria”. L’iniziativa rientra fra le manifestazioni organizzate in Italia in occasione del Centenario della fine della I Guerra Mondiale.



La mostra è stata allestita all'interno dei locali del Museo della Croce Rossa: «E’ una struttura unica in Italia – spiega Vaccarezza - perché ospita in undici sale, ben 500 reperti che illustrano i princìpi, le convenzioni, la storia e gli interventi della Croce Rossa, documenti e oggettistica C.R.I. utilizzata durante le due guerre mondiali, materiale filatelico, cartoline, lettere da e per i campi di prigionia e di ricerca dei soldati scomparsi».



Secondo Vaccarezza, che ha partecipato all’inaugurazione in rappresentanza del Consiglio regionale, «nessun altro luogo meglio di questo può rappresentare e ricordare la storia, gli episodi salienti, le esperienze di chi ha vissuto in quegli anni, di chi ha sacrificato la propria vita, di chi ha scritto la nostra storia».



La manifestazione è stata organizzata dal museo di Campomorone in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, l’Esercito Italiano e la Presidenza del Consiglio dei ministri.

«Questa mostra vuole essere un omaggio e un ricordo, un viaggio - conclude Vaccarezza - in quello che, oltre ad essere un periodo storico, deve rappresentare per tutti noi un insegnamento di vita, un insieme di valori, che accompagnino noi e i nostri figli per la vita».