Gronda, De Micheli: `Il via libera previsto a gennaio`

Genova - "A gennaio potrebbe arrivare il via libera per il progetto esecutivo per la Gronda di Genova, il raddoppio autostradale nel ponente della città": lo ha detto il ministro per le Infrastrutture Paola De Micheli dopo un vertice in prefettura con il sindaco Marco Bucci e il presidente della Liguria Giovanni Toti.



"Abbiamo fatto il punto sulla parte autorizzativa, perché abbiamo completato l'analisi costi-benefici. Invieremo il progetto esecutivo per l'approvazione al consiglio superiore dei lavori pubblici. Il progetto che è stato analizzato dall'unità di missione per l'analisi costi-benefici è uno solo. Tutte le valutazioni di miglioramento hanno ricevuto le risposte necessarie".