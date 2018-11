Gronda e Nodo ferroviario, M5S: «Nessun tentennamento»

Genova - «Sulla questione Gronda, la posizione del MoVimento 5 Stelle rimane invariata: nessuna ipotesi di Gronda Bassa. Non l'abbiamo mai avallata. Da parte nostra, ribadiamo che non ci sono tentennamenti: appoggiamo solo la parte, presente nel progetto della Gronda, che consiste esclusivamente nel raddoppio della A7»: così la capogruppo in Regione Alice Salvatore e il consigliere comunale Luca Pirondini in risposta a una recente dichiarazione del consigliere comunale Pandolfo, che accusa il M5S di tentennamenti sul progetto Gronda e non solo.



«Trovo peculiare che due giorni dopo un incontro pubblico in cui abbiamo chiaramente spiegato la nostra posizione sulla Gronda, sia uscita la notizia secondo cui saremmo favorevoli a una Gronda Bassa - dichiara in merito Pirondini -. Ci è stata attribuita un'idea molto lontana dalla nostra visione. Ci sembrava di essere stati adamantini in merito. Ma per amor di chiarezza, lo ribadiamo: l'ipotesi di una Gronda Bassa non ci appartiene».



«Per quanto riguarda il nodo ferroviario, ricordiamo al consigliere l'impegno del MoVimento 5 Stelle in Regione, come dimostra anche un nostro Odg, accolto favorevolmente dall'Assessore Giampedrone e passato all'unanimità al Consiglio regionale del 20 novembre, che impegna la Giunta ad attivarsi con sollecitudine per far sì che i lavori relativi al nodo ferroviario di Genova possano concludersi nel termine più breve possibile», afferma a sua volta Salvatore.