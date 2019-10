Gronda, Piana e Fontana: «Un nuovo tracciato fra Voltri e Pegli è idea irrazionale»

Genova - «Le dichiarazioni del viceministro del M5S al Mit Cancelleri, che vorrebbe fare passare la Gronda sul litorale del ponente genovese, sono totalmente irrazionali: il nuovo tracciato condurrebbe i mezzi pesanti fra i caseggiati, sulla Guido Rossa e lungo la costa, causando la distruzione del litorale fra Voltri e Pegli. Se i grillini continueranno imperterriti con questa loro scelta, la Lega è pronta a dare battaglia a tutti i livelli istituzionali, scendere nelle piazze e organizzare una raccolta firme per salvaguardare il litorale del ponente»: così Alessio Piana - commissario cittadino della Lega e Lorella Fontana - capogruppo Lega in Comune



«La Gronda ha un progetto già approvato, finanziato e con tutte le autorizzazioni ambientali e urbanistiche pronte, che attende solo la firma del Ministro dei trasporti per dare avvio alla cantierizzazione. Un'altra variante, come quella ipotizzata dal nuovo Governo, oltre ad avere ricadute sul territorio farebbe allungare i tempi di almeno sei anni, creando ulteriore disagio a Genova e alla Liguria - proseguono - Dopo il "no" alla mozione discussa in Parlamento dall'onorevole Edoardo Rixi, con cui si chiedeva di dare avvio ai cantieri della Gronda, questo è l'ennesimo affronto ai genovesi e ai liguri. Stupisce il Pd, che fino a qualche mese diceva di volere l'avvio dell'infrastruttura, abiurare quanto da sempre dichiarato per restare attaccati alla poltrona con i loro alleati. Con questa decisione sono usciti allo scoperto e hanno dimostrato, ancora una volta, che alla crescita del Paese preferiscono un seggio sicuro alla Camera e al Senato», concludono.