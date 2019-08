Gronda, Toti: «Tra Pd e M5S liti su poltrone e nomine ma servono risposte sulle infrastrutture»

Genova - «Non sono i contenuti o i temi, ma sono le poltrone a fare litigare i grillini e il Pd nella discussione sul nuovo Governo. Vi rendete conto? Le nomine, i ministeri, i sottosegretari! Ma agli italiani cosa interessa? A noi interessa sapere cosa farebbero i giallo rossi sul lavoro, sulle imprese, sulle famiglie, sui giovani, sulle infrastrutture»: così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in un post sulla sua pagina Facebook.



«Prendiamo ad esempio la Gronda genovese di ponente – aggiunge il governatore - già finanziata e bloccata dal ministro (anti) Infrastrutture Toninelli: cosa ne sarà di questa opera strategica per tutto il nord-ovest? Vorremo sapere la posizione del Pd e M5s in modo chiaro. Lo vorrebbero sapere le istituzioni, Confindustria, i sindacati, le associazioni di categoria, le persone che hanno dovuto abbandonare la propria casa per permettere la costruzione dell'opera e tutti i genovesi, i liguri e gli italiani che a migliaia hanno raccolto l'invito di partecipare alla manifestazione di piazza a Genova, che ho personalmente lanciato come Presidente della Regione Liguria per chiedere, al governo che verrà, risposte chiare sulle infrastrutture, vitali per il nostro Paese», conclude.