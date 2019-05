Gruppo Consiliare Lega: «Basta attacchi a Rixi, ha saputo dare risposte concrete alla Liguria»

Genova - «Nessuno tocchi Edoardo Rixi. Come ha già avuto di sottolineare il vicepremier Matteo Salvini, il nostro segretario regionale, nonché viceministro ai Trasporti e Infrastrutture, è una persona seria, onesta e capace. La città di Genova, la Liguria e l'Italia tutta, hanno bisogno della sua figura all'interno del Governo. Senza polemiche inutili, non solo per la caratura della persona, ma anche perché è il primo ligure che ha saputo dare risposte concrete alla nostra regione»: così il Gruppo Consiliare Lega Comune di Genova.



«Dopo anni di impegno politico, prima in Comune e poi nel suo ruolo di assessore regionale, il nostro segretario sta dimostrando la sua competenza anche fra i banchi di Roma. Vorremmo ricordare ai nostri alleati di Governo che, grazie alla sua competenza, il suo apporto è stato fondamentale già in più di un'occasione per la nostra regione - aggiunge - Sia per lo sviluppo delle infrastrutture e delle attività portuali della Liguria, sia in seguito a eventi problematici per il territorio, come il tragico crollo di Ponte Morandi e la mareggiata dello scorso ottobre che ha distrutto parte della costa ligure. Il suo impegno sul Decreto Genova, ricordiamo, ha portato alla città oltre un miliardo di euro. Una dedizione encomiabile che dimostra quanto la sia figura sia fondamentale in questo Governo. Non capiamo, quindi, gli attacchi che sta subendo da chi dovrebbe essere suo alleato. Evidentemente, il lavorare sodo e senza proclami, a qualcuno dà fastidio. O forse, gli amici grillini, sono invidiosi della sua capacità di amministrare», conclude.