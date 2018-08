I giovani della Lega a Boccadasse e Voltri per ascoltare la cittadinanza

Genova - Giornate sotto il sole cocente, nonostante l’allerta rossa, per i giovani della Lega di Genova che non si fermano neppure durante Agosto, quando la maggior parte dei ragazzi si gode le meritate vacanze.



Fabio Ariotti, Consigliere Comunale e Coordinatore Provinciale dei giovani leghisti di Genova, dichiara: «Sono orgoglioso del gruppo che si è formato in questi mesi e dei tanti ragazzi che, nonostante il clima torrido, hanno deciso di dedicare una parte del loro tempo per impegnarsi in maniera attiva sul territorio. Abbiamo organizzato, ispirandoci ad un’iniziativa già sperimentata dalla Lega, un banchetto Dillo ai giovani della Lega a Boccadasse e uno a Voltri per raccogliere suggerimenti e osservazioni da parte della Cittadinanza»



«Si tratta di un’iniziativa che non si limiterà a queste due occasioni, ma che proseguirà nel mese di Settembre con un banchetto alla settimana - aggiunge Marco Ghisolfo, Consigliere della Lega nel Municipio I Centro Est e Segretario Organizzativo dei giovani leghisti genovesi, che prosegue - Questa iniziativa ha come obiettivo anche quello di riavvicinare i giovani alla vita politica cittadina grazie alla presenza stessa dei giovani della Lega che possono meglio comprendere i dubbi e le esigenze dei loro coetanei». Concludono Ariotti e Ghisolfo: «Ringraziamo tutti i ragazzi, eletti nelle Istituzioni genovesi o semplici militanti, che in questi giorni hanno garantito la loro presenza ai banchetti, dimostrando come la presenza sul territorio e lo spirito di comunità siano l’unica strada per avere un futuro».