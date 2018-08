Il Comune al M5S: «La spesa sostenuta è stata di 44.895 mila Euro»

Tursi ha fatto chiarezza sulle cifre uscite nella giornata di ieri

Genova - «Con riferimento alle dichiarazioni rilasciate dai consiglieri comunali del Movimento Cinque Stelle la spesa sostenuta dall'ente per la festa del 70° anniversario di Costa Crociere (che ha coinvolto oltre 120mila genovesi per l'intera giornata di sabato 7 luglio) è stata di 44.895 euro e non 130.000 come erroneamente riportato, probabilmente riferendosi ad un documento privo di firma e non autorizzato»: lo ha dichiarato in una nota il Comune di Genova.



Servizi - «La spesa è andata a coprire i servizi messi a disposizione dalle società partecipate del Comune di Genova (Amt, Amiu, Aster) e quelli per il lavoro straordinario della Polizia municipale. La città di Genova, oltre alla enorme partecipazione di pubblico, per un'intera giornata ha avuto visibilità a livello nazionale e internazionale per quella che è risultata essere una grande operazione di marketing territoriale».



Spese - «Il Comune, per garantire lo svolgimento di eventi di interesse pubblico, sostiene spese legate ai servizi di ordine e sicurezza. La spesa media sostenuta per il Costa Zena Festival è stata di 0,37 euro a partecipante. Se si volesse paragonare la spesa dell'evento ad altri eventi importanti per la città si potrebbe ricordare come: per l'ultimo derby Genoa-Sampdoria allo stadio "Luigi Ferraris", le spese sostenute sono state di 18.076 euro, per una presenza di 32.500 spettatori ed una spesa di 0,55 euro a persona; per il Gay Pride le spese sostenute siano state di 6.202 euro, per una partecipazione di 10.000 persone e una spesa di 0,62 euro a persona».