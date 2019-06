Il Consigliere Santi lascia Fratelli d´Italia: «Posizioni troppo lontane dalla nostra linea, bisognava agire»

Genova - Il Consigliere comunale Ubaldo Santi non farà più parte del gruppo di Fratelli d’Italia. L'annuncio arriva direttamente da un comunicato postato su Facebook dal suo (ormai ex) collega Sergio Gambino.



L'addio - Nel comunicato in questione si legge testualmente che «il coordinatore regionale Massimiliano Iacobucci ed il gruppo consiliare di Fratelli di Italia, hanno notificato al Presidente del Consiglio Comunale Alessio Piana che il consigliere Ubaldo Santi non farà più parte del gruppo consiliare a Palazzo Tursi». La motivazione è una sola: dal momento che il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia si sia dimostrato - e continui a dimostrarsi - «fedele alla maggioranza di Governo della città di Genova», le costanti e continue posizioni contrarie del consigliere Santi si sono alla fine dimostrate totalmente inconciliabili con questa visione. «Si doveva prendere una decisione» commenta, infine, Jacobucci, convinto che non fosse più possibile «continuare in una situazione che avrebbe portato a spiacevoli epiloghi».